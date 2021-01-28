Ученые назвали заболевание, которое повышает риск смерти от COVID-19 почти в три раза

Вероятность умереть от коронавируса у пациентов с шизофренией примерно в 2,7 раза выше, чем у людей, которые не страдают от этого психического расстройства. К такому выводу пришли американские ученые, пишет РИА Новости.

Эксперты изучили медицинские записи 26,5 тысячи пациентов из Нью-Йорка с марта по май 2020 года. Свыше 7,3 тысячи из них болели коронавирусом, а 864 человека скончались или были переведены в хосписы в течение 45 дней после постановки диагноза.

Среди пациентов с психическими заболеваниями исследователи выделили три группы: с аффективными (564 человека) и тревожными (360 человек) расстройствами и тех, кто болен шизофренией (75 человек). Затем ученые сравнили, как протекал COVID-19 у этих пациентов и у людей без подобных отклонений.

В результате выяснилось, что у людей с расстройствами шизофренического спектра риск смерти от коронавируса выше примерно в 2,7 раза. А вот связи между аффективными или тревожными расстройствами и летальным исходом от заболевания ученые не обнаружили. Авторы работы при этом указали, что полученные результаты требуют дальнейшего изучения.