Единороссы сделают безопасными участки дорог в новых кварталах спального района Барнаула

Жители новостроек в микрорайонах "Дружный", "Дружный 2" и "Марс" обеспокоены опасным участком дороги по улице Сергея Семенова в границах от Попова до Солнечной Поляны. К секретарю барнаульского местного отделения "Единой России" Юрию Еремееву обратилась управляющая компания "Коммунальная Инициатива".

В четверг, 28 января, Еремеев вместе с главой администрации Индустриального района Сергеем Татьяниным, председателем профильного комитета мэрии Антоном Шеломенцевым, членом Общественной палаты региона Артемом Зеровым, представителями УК и горожанами организовали выездную встречу.

Еремеев согласился с мнением местных жителей, что двух пешеходных переходов на этом участке густонаселенного квартала явно недостаточно. Он попросил руководителей администрации рассмотреть возможность установки дорожных знаков приоритета и дополнительных переходов.

"Поблизости находятся детские сады и школа, а также точка притяжения жителей этих микрорайонов – футбольное поле, которое зимой превращается в каток. К тому же на пересечении улиц Сергея Семенова – 65 лет Победы не хватает знаков приоритета. Еще одна проблема этого микрорайона – пешеходный переход через трамвайные пути по улице Попова. Он требует расширения, так как в часы пик его текущих границ недостаточно. Объединив усилия, мы должны максимально обезопасить и пешеходов, и водителей", – убежден Еремеев.

В ближайшее время специалисты приступят к установке пешеходных переходов и знаков приоритета, а расширением перехода на улице Попова займутся во время сезонных работ.