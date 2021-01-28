Минтруд сообщил о сокращении числа безработных в России

Министр труда РФ Антон Котяков заявил, что численность безработных в стране снизилась до 4,4 млн человек. При этом в центрах занятости на учете сейчас состоят 2,56 млн граждан, и там также фиксируют снижение.

"Численность безработных граждан снизилась с 4,8 миллиона человек до 4,4 миллиона. В центрах занятости мы также фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных, на текущий день состоят на учете порядка 2,560 млн человек. Этот показатель был максимальным в сентябре, он превышал 3,7 миллиона человек", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Антон Котяков сообщал, что в удаленном формате трудятся около 3,7 млн россиян. Это 6% от общего числа работающих граждан. В ведомстве ожидают, что после снятия антиковидных ограничений количество таких сотрудников сократится.