В Минздраве назвали случаи, когда женщине нужно рожать в маске

Женщинам во время родов необходимо носить маски только в случаях, когда у них подозревают коронавирусную инфекцию, рассказала РИА Новости главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян.

"Роды могут продолжаться несколько часов, а медицинская маска защищает персонал, оказывающий помощь роженице и новорожденному, – подчеркнула Адамян. – Такое требование коррелирует с правилами, установленными во многих западных странах, и не представляет угрозы ни для пациентки, ни для новорожденного".

По ее словам, в наиболее сложные моменты потуг маску разрешают снять, но после рождения ребенка ее необходимо снова надеть.

Адамян уточнила, что в каждом случае вопрос о маске решают индивидуально, учитывая здоровье пациентки и возможные противопоказания.

Как ранее писал amic.ru, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что россиянам необходимо будет носить маски до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу.