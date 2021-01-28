Пятница, 29 Январь, 01:15

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,19
€ 92,13
-2°


3793810 +19138
Обь
-7см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Допинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на АлтаеНовый корпус АлтГУ
Новости

Михаил Ефремов устроился на "божественную" работу в колонии

, ИА "Амител"
Артист сравнил себя с Зевсом, который мечет молнии – правда, только в одежду
Михаил Ефремов / Фото: yablor.ru

Михаил Ефремов / Фото: yablor.ru

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на семь с половиной лет за смертельное ДТП, устроился работать в пошивочный цех Белгородской колонии. Артист трудится за швейной машинкой и вставляет молнии в одежду, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на собственный источник.

К новой специальности Ефремов относится с юмором и даже шутит, что играет в цехе роль Зевса – мечет молнии, правда, в одежду. При этом чувствует себя актер тоже прекрасно: дружелюбен, дисциплинирован и очень много читает. Однако о создании театра в колонии он пока не задумывается, так как еще не до конца освоился на новом месте.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов заболел в Белгородской колонии. При этом заболевание не было связано с коронавирусом. Несмотря на улучшение самочувствия, артиста поместили на карантин, поскольку в спецучреждении строго соблюдают меры предосторожности.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако позднее суд смягчил наказание на полгода. 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
23:57
Такой день. Ответ Шубенкова на слухи о допинге и крепкий алтайский бизнес 0
23:36
Михаил Ефремов устроился на "божественную" работу в колонии 0
23:18
Автобус сбил пенсионерку напротив рынка в Барнауле 0
22:55
ВФЛА отреагировала на сообщения о допинге у Шубенкова 0
22:38
Суд рассмотрел апелляцию на арест Алексея Навального 0
22:21
Пропавшего в Республике Алтай мужчину не могут найти уже полгода 0
21:58
В Минздраве назвали случаи, когда женщине нужно рожать в маске 0
21:39
Водителя из Алтайского края осудят за гибель девушки в пьяном ДТП 0
21:18
Ми-8 лопастями повредил три здания и другой вертолет в Красноярске 0
20:54
Минтруд сообщил о сокращении числа безработных в России 1
20:38
Алтайского педофила осудили за растление детей в возрасте от пяти лет 0
20:15
Путин заявил, что пандемия постепенно отступает 1
19:55
На Алтайский край надвигается снежная буря 2
19:31
Почти 8,5 млн рублей потратят на ремонт школы в Алтайском крае 0
19:19
Барнаульский зоопарк примет посетителей бесплатно 1
18:51
Мужчину вытащили из-под снежных завалов в алтайском селе 0
18:33
Жительницу Алтайского края осудят за торговлю мощным анальгетиком 0
18:11
162 единицы снегоуборочной техники будут чистить дороги Барнаула в ночь на 29 января 1
17:54
ХК "Динамо-Алтай" начал с победы серию в Кургане 0
17:42
Алтайский край вошел в топ-10 регионов с устойчивым бизнесом 2
17:30
Дмитрий Песков прокомментировал задержания после незаконных акций в России 6
17:17
Алтайская прокуратура добилась "ковидных" выплат водителям скорых 0
17:04
Единороссы сделают безопасными участки дорог в новых кварталах спального района Барнаула 9
16:56
Василия Ланового подключили к аппарату ИВЛ 2
16:43
Ученые назвали заболевание, которое повышает риск смерти от COVID-19 почти в три раза 2
16:32
Алтайский комик поборется за 5 млн рублей 1
16:20
Виктор Томенко призвал алтайских депутатов быть корректными перед выборами 13
16:06
Барнаульская пенсионерка лишилась 1,2 млн рублей после звонков мошенников 8
15:55
"Проснулся знаменитым": Сергей Шубенков заявил, что не употреблял никакого допинга 9
15:41
Более 19 тысяч случаев коронавируса выявили в России за прошедшие сутки 0
15:27
"Провокацию не исключаю": глава Минспорта Алтая уверен в невиновности Шубенкова 8
15:13
Шамана Габышева вновь положили в психиатрическую больницу 22
15:01
Ярмарки выходного дня возобновляют свою работу в Барнауле 3
14:52
Новую больницу скорой помощи в Барнауле возглавит Сергей Воронкин 2
14:39
Правила продажи табака ужесточили в России 0
14:26
Экс-губернатора Алтайского края наградили за добросовестный труд 21
14:14
Кондуктор пинками выгнала из автобуса пожилую сибирячку, у которой не было защитной маски 35
14:02
Мать Шубенкова рассказала о шоковом состоянии спортсмена из-за ситуации с допингом 14
13:53
Четырехлетняя девочка на санках попала под колеса автомобиля в Барнауле 30
13:40
Закон о запрете кашля. Алтайские депутаты смягчили правила для митингующих 23
13:28
"Постоянное развитие": руководитель центра "Мой бизнес" подвел итоги 2020 года 2
13:15
Необходимая самооборона. Адвокаты высказались по делу о смертельной драке на Старом базаре 19
13:03
67 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
12:50
Барнаул поборется за звание самого привлекательного города России 14
12:38
Пропавшая в Горном Алтае школьница нашлась в Барнауле 0
12:25
Паспорта в России начали выдавать по новому регламенту 16
12:13
Алтайские браконьеры застрелили пять косуль 4
12:01
Самый дорогой дворец нашли в России 43
11:42
Алтайский вуз уличили в подтасовке результатов экзаменов 3
11:25
Сибиряки и не только: откуда приезжают и как проводят время туристы в Белокурихе 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.