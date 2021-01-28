Михаил Ефремов устроился на "божественную" работу в колонии

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на семь с половиной лет за смертельное ДТП, устроился работать в пошивочный цех Белгородской колонии. Артист трудится за швейной машинкой и вставляет молнии в одежду, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на собственный источник.

К новой специальности Ефремов относится с юмором и даже шутит, что играет в цехе роль Зевса – мечет молнии, правда, в одежду. При этом чувствует себя актер тоже прекрасно: дружелюбен, дисциплинирован и очень много читает. Однако о создании театра в колонии он пока не задумывается, так как еще не до конца освоился на новом месте.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов заболел в Белгородской колонии. При этом заболевание не было связано с коронавирусом. Несмотря на улучшение самочувствия, артиста поместили на карантин, поскольку в спецучреждении строго соблюдают меры предосторожности.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако позднее суд смягчил наказание на полгода.