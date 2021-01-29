Сильный ветер и выше нуля. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 января

Теплый день с небольшим снегом и сильным ветром установится в Алтайском крае в пятницу, 29 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, а в предгорьях потеплеет до +3 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой, по северо-востоку местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов. Преимущественно без осадков, при этом на дорогах будет очень скользко. Скорость ветра при усилениях будет достигать 18 м/с.