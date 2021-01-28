Такой день. Ответ Шубенкова на слухи о допинге и крепкий алтайский бизнес

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал слухи о том, что его допинг-проба дала положительный результат, якобы в ней обнаружили фуросемид. "Это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было!" – подчеркнул спортсмен. Также на сообщения о возможном употреблении допинга отреагировали в ВФЛА и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Жителей региона предупредили о надвигающейся на Алтайский край непогоде. В частности, 29 января и ночью 30 января ожидаются сильный снег, метели и ветер с порывами до 23 метров, сильная гололедица и снежные заносы.

Алтайский край вошел в десятку субъектов РФ, где предприниматели лучше всего перенесли пандемию. Количество компаний в регионе в 2020-м уменьшилось только на 3,57%, составив к концу года 35,85 тысячи. Для сравнения: в среднем по России сокращение составило 9,6%.

В селе Советском 46-летний мужчина чистил кровлю одноэтажного дома и оказался под завалами сошедшей с крыши "лавины". Спасатели и полицейские помогли ему выбраться.

Спикер регионального парламента Александр Романенко наградил экс-губернатора Алтайского края Александра Сурикова Почетной грамотой АКЗС. Депутаты отметили многолетний добросовестный труд чиновника и большой вклад в реализацию социально-экономической политики.

Иномарка сбила санки с четырехлетней девочкой на нерегулируемом переходе в Барнауле. Мать перевозила санки с дочерью через дорогу, когда их протаранил 49-летний водитель Hyundai Solaris. Ребенок получил травмы.

Запасы вакцины от коронавируса "Спутник V" заканчиваются в Алтайском крае. В медучреждениях региона вынуждены приостановить вакцинацию. В министерстве подчеркнули, что новую поставку препарата ждут со дня на день.