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Скончался народный артист СССР Василий Лановой

, ИА "Амител"
Актер заразился коронавирусом в начале января
Фото: profile.ru

Фото: profile.ru

На 88-м году жизни умер советский и российский актер Василий Лановой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену, артистку Ирину Купченко.

Напомним, что 2 января Лановой вместе со своей супругой заразились коронавирусом. Артист чувствовал себя нормально, однако из-за возраста его решили госпитализировать.

28 января стало известно, что его состояние резко ухудшилось. В этот день у него упал уровень кислорода в крови, в связи с чем врачи приняли решение перевести его в реанимацию и подключить к ИВЛ. При этом последние четыре теста на коронавирус показали отрицательный результат.

Позднее, как сообщает Telegram-канал Baza, Лановой пережил клиническую смерть, после чего врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Имеет звание Героя Труда РФ, лауреат Ленинской премии. За свою карьеру артист сыграл более 70 ролей в кино, в том числе культовых персонажей в фильмах "Офицеры", "Дни Турбиных", "Петровка, 38" и других.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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