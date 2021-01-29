"Он изменился". Защита актера Михаила Ефремова собирается обжаловать приговор

Защита актера Михаила Ефремова, которого в августе прошлого года осудили на 7,5 года за смертельное ДТП в центре Москвы, собирается обжаловать приговор. По словам адвоката артиста Петра Хархорина, все претензии потерпевшей стороны уже урегулированы, а потому шансы есть.

Как он объяснил газете "Коммерсантъ", со времени начала процесса Ефремов сильно изменился. По его словам, раньше перед ним был потерянный человек, а теперь же он стал здравомыслящим, "реальным".

27 января Ефремов подписал составленную юристом жалобу, однако приводить ее содержание адвокат не стал.

Как ранее сообщил amic.ru, актер Михаил Ефремов в Белгородской колонии устроился работать в пошивочный цех. По словам источника СМИ, артист трудится за швейной машинкой и вставляет молнии в одежду.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако позднее суд смягчил наказание на полгода.