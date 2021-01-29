Президент Танзании заявил, что лечит ковид травами и молитвами

Президент Танзании не доверяет вакцинам и предпочитает лечиться молитвами и травами. Он объявил страну свободной от пандемии, несмотря на то, что ЕС уже выделил деньги на покупку препаратов.
"Мы должны уповать на Бога в первую очередь при борьбе с этой опасной болезнью. Да, надо соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя от этой напасти, как советуют наши врачи. Но мы прожили больше года без вируса и справились как-то без этих масок, многие из вас их не носили", – заявил глава государства.
Он уверен в том, что прививки опасны и при помощи них белые люди собираются захватить Танзанию и порабощать ее людей, пишет канал "360".
Комментарии
Все в Танзания.
кремлёвский старичок тоже не вакцинируется, дённо и нощно в бункере сидит, иногда по церквам шастает, маску тоже не носит
Колдун ударил в тамтам, Джонни встал и пошел, ничего что мертвый, мертвый тоже может играть в баскетбол... Следуя логике этого племенного вождя, Индия песнями и танцами должна победить все болести...