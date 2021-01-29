Названы профессии с самой высокой смертностью от COVID-19

Ученые Института глобальных медицинских наук Калифорнийского университета назвали профессии с наибольшим риском смерти от COVID-19. По данным специалистов, наиболее уязвимыми после врачей оказались работники общепита и сельского хозяйства.

Как пишет "Российская газета", у этих двух групп показатель смертности вырос на 39%. Следующую позицию занимают работники сферы транспорта и логистики – 28%.

Третье место занимают сотрудники производственных предприятий (27%), четвертое – специалисты обрабатывающей промышленности (23%).

Всего, по данным анкетирования больных COVID-19 из Калифорнии, за время пандемии уровень смертности населения в регионе вырос на 22%.