Грузовой поезд загорелся в Алтайском крае

Грузовой поезд экстренно остановили на станции Цаплино в Алтайском крае. Причиной стало возгорание в локомотиве, сообщает региональный Минтранс.

"К месту происшествия был выдвинут пожарный поезд со станции Алтайской. Возгорание было оперативно устранено. Также на место прибыл резервный электровоз, который заменил локомотив", – рассказали в министерстве.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Ранее amic.ru писал о том, что три пустых вагона сошли с рельсов на станции Алтайской Западно-Сибирской железной дороги. Этот инцидент также обошелся без пострадавших.