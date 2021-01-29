Жители Алтайского края объяснили причины отказа от электронных трудовых книжек

54% жителей Алтайского края отказались перейти на электронную трудовую книжку. Согласно данным опроса сервиса для поиска работы HeadHunter, более половины из них объяснили отказ непониманием, как это будет работать.

Основной причиной (можно было выбрать несколько вариантов) для перехода на электронную версию документа оказалась "минимизация бумажной волокиты" – этот вариант выбрали 57% перешедших. 52% уверены, что упрощают себе доступ к данным трудовой книжки, а еще 38% боятся потерять бумажный вариант. Почти четверть опрошенных отметили, что перешли на цифровую версию по совету работодателя.

Среди отказавшихся также фигурировало мнение о низкой безопасности личных данных (35%), а процент отказавшихся по совету работодателя оказался меньше – 8%.

Чаще всех на электронную версию переходили соискатели в возрасте 18-24 лет (57%), а сотрудники старше 31 года чаще всего отказывались от цифрового варианта (60%).

При этом Алтайский край оказался на втором месте в Сибири по количеству людей, которые отрицательно оценивают новшество – 27%. Больше скептиков оказалось только в Красноярском крае – 29%.