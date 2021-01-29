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Новости

В Дании признали Россию военной сверхдержавой

, ИА "Амител"
По мнению экс-главы МИД Уффе Эллеманна-Йенсена, под руководством Путина стране удалось вернуть этот статус
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен признал, что при президенте Владимире Путине Россия вернула себе статус военной сверхдержавы. Он отметил хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии, и модернизацию ВВС.

Как пишет "ИноСМИ", по мнению экс-министра, Россия также остается сверхдержавой и благодаря обширному ядерному арсеналу. При этом Эллеманн-Йенсен подчеркнул, что в российском ВПК есть и слабые места – например, военно-морские силы, которые не подходят для крупных военных операций в мировом океане.

Напомним, что ранее во время выступления на Давосском форуме Владимир Путин рассказал об актуальных проблемах мировой экономики. В их числе он назвал растущее социальное неравенство и увеличение бедности за последние годы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.01.2021 11:03
krash

Ну хоть кто то ......

29.01.2021 11:15
- гость -

Но в то же время Путин очень боится одного персонажа,а также Любу Соболь,Киру Ярмаш,Георгия Албурова и старшего брата персонажа.Он их недавно бросил в тюрьму.Вместе с Калибром мы этого не забудем,не простим.
PS Кстати,куда он сам делся?

29.01.2021 11:20
Митенька ржевский

29.01.2021 11:15
- гость -
**
что за список хохляцких фамилий?

29.01.2021 11:28
- гость -

29.01.2021 11:15
- гость -

конечно, конечно, жутко боится, прямо на улицу не ходит, они ему везде мерещатся.
клоуны эти.

29.01.2021 11:34
- гость -

лучше бы он про коррупцию уточнил

29.01.2021 11:55
- гость -

в мире происходит движуха по которой США теперь не мировой жандарм, её Байденом порвало, теперь РФ будет мировым жандармом! поэтому Путин при любой возможности демонстрирует на всех экранах наши разработки военной техники, и поэтому только его (ну и китай конечно) как руководителей стран пригласили на форум в Давос!
https://sharespro.ru/sites/default/files/screen989.jpg

29.01.2021 12:01
Иsтина

29.01.2021 11:15
- гость -

Сами знаете Кто боится Сами Знаете Кого??

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