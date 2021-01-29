В Дании признали Россию военной сверхдержавой

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен признал, что при президенте Владимире Путине Россия вернула себе статус военной сверхдержавы. Он отметил хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии, и модернизацию ВВС.

Как пишет "ИноСМИ", по мнению экс-министра, Россия также остается сверхдержавой и благодаря обширному ядерному арсеналу. При этом Эллеманн-Йенсен подчеркнул, что в российском ВПК есть и слабые места – например, военно-морские силы, которые не подходят для крупных военных операций в мировом океане.

Напомним, что ранее во время выступления на Давосском форуме Владимир Путин рассказал об актуальных проблемах мировой экономики. В их числе он назвал растущее социальное неравенство и увеличение бедности за последние годы.