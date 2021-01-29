В Дании признали Россию военной сверхдержавой

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен признал, что при президенте Владимире Путине Россия вернула себе статус военной сверхдержавы. Он отметил хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии, и модернизацию ВВС.
Как пишет "ИноСМИ", по мнению экс-министра, Россия также остается сверхдержавой и благодаря обширному ядерному арсеналу. При этом Эллеманн-Йенсен подчеркнул, что в российском ВПК есть и слабые места – например, военно-морские силы, которые не подходят для крупных военных операций в мировом океане.
Напомним, что ранее во время выступления на Давосском форуме Владимир Путин рассказал об актуальных проблемах мировой экономики. В их числе он назвал растущее социальное неравенство и увеличение бедности за последние годы.
Комментарии
Ну хоть кто то ......
Но в то же время Путин очень боится одного персонажа,а также Любу Соболь,Киру Ярмаш,Георгия Албурова и старшего брата персонажа.Он их недавно бросил в тюрьму.Вместе с Калибром мы этого не забудем,не простим.
PS Кстати,куда он сам делся?
29.01.2021 11:15
- гость -
**
что за список хохляцких фамилий?
29.01.2021 11:15
- гость -
конечно, конечно, жутко боится, прямо на улицу не ходит, они ему везде мерещатся.
клоуны эти.
лучше бы он про коррупцию уточнил
в мире происходит движуха по которой США теперь не мировой жандарм, её Байденом порвало, теперь РФ будет мировым жандармом! поэтому Путин при любой возможности демонстрирует на всех экранах наши разработки военной техники, и поэтому только его (ну и китай конечно) как руководителей стран пригласили на форум в Давос!
29.01.2021 11:15
- гость -
Сами знаете Кто боится Сами Знаете Кого??