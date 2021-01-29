Китайские исследователи нашли ген, который отвечает за старение. Ученые провели эксперимент по омоложению клеток, и он закончился успехом.

Опыты проводились на мышах. При воздействии на генетическую последовательность KAT7 специалистам удалось остановить процесс старения, а в некоторых клетках и вовсе обернуть его вспять.

"Результаты наших опытов говорят сами за себя – продолжительность жизни тестовых мышей, которые подверглись генетической терапии, повысилась на 25%. При этом мыши стали более здоровыми и активными", – отметили специалисты.

Следующим этапом станут испытания на приматах, и если процедура окажется безопасной, то ее опробуют на людях, пишет ФАН.

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