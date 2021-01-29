Китайские исследователи нашли ген, который отвечает за старение. Ученые провели эксперимент по омоложению клеток, и он закончился успехом.
Опыты проводились на мышах. При воздействии на генетическую последовательность KAT7 специалистам удалось остановить процесс старения, а в некоторых клетках и вовсе обернуть его вспять.
"Результаты наших опытов говорят сами за себя – продолжительность жизни тестовых мышей, которые подверглись генетической терапии, повысилась на 25%. При этом мыши стали более здоровыми и активными", – отметили специалисты.
Следующим этапом станут испытания на приматах, и если процедура окажется безопасной, то ее опробуют на людях, пишет ФАН.
Ранее amic.ru сообщал о том, что американские врачи выяснили, что чай с лимоном помогает увеличить продолжительность жизни и несет в себе множество других плюсов для организма. Например, напиток позволяет контролировать вес, защищает от анемии и предотвращает образование камней в почках.
Комментарии
Китайские ученые, весь мир вас просит, ну хватит, отдохните... Нам 2020 года хватило...
теперь китайцев станет на 25% больше...
Опыты проводились на мышах.
------------
Только не жрите этих мышей!!!
Ещё Нострадамус предсказывал, что в 21 веке миром будет править Великая Желтая Раса.
Я больше доверяю американским врачам про чай с лимоном.А то китайские учёные пока в своих исследованиях от мышей дойдут до обезьян в Бухаре ишак сдохнет.
Китайцы произошли от мышей?