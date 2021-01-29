Окна в пол. Около 80 млн рублей выделили на реконструкцию ДК в маленьком алтайском селе

В селе Новомоношкино Заринского района проводят масштабную реконструкцию Дома культуры. На эти цели из краевого бюджета выделят свыше 60 млн рублей, из федерального – более 15 млн и еще 3,2 млн – из местного бюджета.
Двухэтажное здание сельского ДК признали аварийным еще несколько лет назад и все культурные мероприятия проходили в приспособленном помещении. Реконструкцию учреждения начали в 2020 году.
"В результате запланированных работ здание Дома культуры фактически отстроят заново. В нем разместятся комфортный зрительный зал на 222 места, оснащенный световым и звуковым оборудованием, хореографический зал, кабинеты для занятий творчеством, библиотека, гардероб", – пишет официальный сайт Алтайского края.
Закончить работы планируют к концу 2021 года.
Ранее amic.ru писал о том, что на ремонт Завьяловского Дома культуры выделили около 54 млн рублей. Строители отремонтируют фасад здания, кровлю, отопление, оконные блоки и двери, полы, вентиляцию, приведут в порядок водо- и электроснабжение.
Комментарии
А озвучите пожалуйста численность жителей, для расчета коэффициента обеспеченности жителей культурными учреждениями. Районы в этом году, дорожную карту, даже на 30% не выполнили.
Когда уже деньги до Барнаула то дайдут, а то Минкульт АК привык показателями Барнаула перед Москвой прикрываться, а для развития нифига не делают.
Это напоминает Олимпиаду в Сочи Наверное проект закажут у того же архитектора что строил "дворец Путина", далее финансы кончатся и Дворец культуры не достроят
Численность жителей Новомоношкино 1045чел (2013г. Википедия).