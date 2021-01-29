Российским вузам позволили вернуться к очному обучению

Вузы смогут вернуться к очному формату обучения с 7 февраля, но по согласованию с территориальными органами. Об этом пишет РИА Новости.

Ректорам поручили подготовить учреждения к приему студентов, а также обеспечить профилактику распространения коронавируса. Все должны быть в масках, при входе в здание, столовые и санузлы разместят емкости с антисептиками. Также у всех входящих в здание будут измерять температуру.

Приказ вступает в силу с 7 февраля, но фактически вузы вернутся к очному режиму с понедельника, 8 февраля. В документе сказано, что учреждения должны быть готовы вернуться к дистанционному обучению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.