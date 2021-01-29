Минсельхоз придумал новый способ сдерживания цен на продукты

Минсельхоз России пробует новый способ борьбы с ростом цен на продукты питания. Чтобы ограничить рост стоимости товаров, чиновники начали в массовом порядке вести переговоры с поставщиками.

Как пишет "Коммерсант", обращения поступают к тем, кто в последнее время поднимал цены или уведомлял о грядущих изменениях торговые сети. Источник на рынке указал изданию, что ранее рекомендации от министерства ретейлеры получали в 2020 году, однако в последнее время требования ужесточились.

При этом продавцы уже не в состоянии удерживать стоимость товаров своими силами, а сами поставщики приводят достаточные обоснования роста цен – речь идет о подорожании топлива и сырья.

Торговым сетям приходится тратить множество ресурсов, чтобы обрабатывать запросы от государственных органов по товарным запасам, сохранению розничных и закупочных цен. По всей видимости, результата такая деятельность не дает, а потому ретейлеры перенаправили претензии чиновников к производителям.

Последние же указывают, что их попытки повысить цены "ничтожны" по сравнению с наценками магазинов, а потому если давление станет более серьезным, то им придется прекратить производство наиболее дешевых продуктов.