Алтайским заключенным разрешили короткие свидания с родственниками

В Алтайском крае разрешили краткосрочные свидания заключенным, подозреваемым и обвиняемым. Ранее посещения приостанавливали из-за ситуации с коронавирусом.

"Прибывшие на свидание обязаны использовать маски, а также соблюдать социальную дистанцию. При посещении учреждений будет осуществляться входной контроль состояния здоровья с проведением термометрии и обработкой рук антисептиком. Лица с признаками острого респираторного заболевания и (или) с температурой тела выше 37,0 в учреждения допускаться не будут", – сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Подчеркивается, что общение будет проходить через стекло. Длительные свидания по-прежнему находятся под запретом.