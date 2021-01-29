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Если снова удаленка: как выбрать девайс для работы из дома

, ИА "Амител"
Разбираемся, в чем отличия современных планшетов и ноутбуков-трансформеров

Коронавирус и самоизоляция привели к тому, что многие начали работать удаленно. Как оказалось, для большинства профессий не нужны высокопроизводительные компьютеры, а некоторые могут работать и со смартфона. И если несколько лет назад на смену стационарным компьютерам пришли ноутбуки, то сейчас наступила эра планшетных компьютеров.

С появлением ультрабуков и ноутбуков-трансформеров, а также совершенствованием планшетов границы между этими устройствами размываются. Рассмотрим несколько важных различий.

Операционная система

На большинстве ноутбуков установлена Windows, а планшеты работают на базе Android или iOS. Эти системы кардинально отличаются друг от друга. Однако многие программы, приложения и сайты настолько оптимизированы для планшетов, что разница практически не заметна. На планшете также можно создавать документы и презентации, редактировать фотографии, монтировать видео, работать в интернете и многое другое.

Если нужны какие-то специальные программы, которые доступны только на определенной ОС, то лучше отдать предпочтение такому устройству. Если подобных нет, то смотрим дальше.

Возможности

Планшет позволяет фотографировать и рисовать на нем – отличный вариант для представителей творческих профессий, а для художников – практически незаменимый. Сейчас многие планшеты не уступают привычным графическим.

На ноутбуках такой возможности нет, если только не взять ноутбук-трансформер с сенсорным экраном и поддержкой пера. Например, как новый Asus VivoBook TP412FA-EC518T. На экране также можно делать наброски, заметки, небольшие исправления, либо просто использовать сенсор для навигации. 

Клавиатура, мышь

На ноутбуке удобнее набирать текст. Но есть планшеты, которые поддерживают подключение клавиатуры. Таким образом, планшет здесь ничем не уступает ноутбуку, даже выигрывает: он меньше и легче. Так, недавно вышедший планшет Honor PAD V6 поддерживает и стилус, и клавиатуру, и по возможностям не уступает ноутбукам. Аналогичными функциями обладает уже знакомый и хорошо зарекомендовавший себя планшет Huawei Matepad

Планшет с клавиатурой будет особенно удобен для студентов. Он занимает меньше места за партой, позволяет быстро добавлять формулы и пометки, значительно меньше весит, и на нем удобнее читать учебники.

Это основные пункты, на которые стоит обратить внимание. Но прежде всего необходимо опираться на свои потребности и ощущения, а также финансовые возможности. А получить консультацию и подобрать подходящий смартфон, планшет или ноутбук можно в магазинах "Телефоника"

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