43-летняя ведущая "Дома-2" очаровала мужчин фотографией в бикини

43-летняя ведущая "Дома-2" Ольга Орлова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с отдыха. На снимке она позирует в бикини с коктейлем в руках.

"Если бы вы были продюсером моих фотографий, какая бы это должна была быть съемка? Идею, которая наберет наибольшее количество лайков, я попробую воплотить в жизнь", – написала она под снимком.

В комментариях под постом идей оказалось мало, а вот комплиментами ведущую подписчики осыпали обильно: "Шикарно выглядите, как будто девочка 18 лет!", "Фигурка просто огонь в огне".

Ранее amic.ru писал о том, что блогер Настя Ивлеева на спор выложила фото в мини-бикини на своей странице в Instagram.