Песков: Вопрос о присоединении Донбасса к России на повестке дня не стоит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о присоединении Донбасса на повестке дня не стоит. Так он прокомментировал высказывание Маргариты Симоньян, которая призвала включить эти территории в состав РФ, пишет ТАСС.

"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что "Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса". При этом он добавил, что РФ продолжит отстаивать права русскоязычного населения на территории Донбасса.