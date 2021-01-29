Число детей без попечения родителей в Алтайском крае снизилось в 2020 году

В Алтайском крае за год сократилось число детей, которые остались без попечения родителей. В 2019 году их насчитывалось 877, в 2020 – 789.

Как подчеркнули в Минобрнауки Алтайского края, этому процессу предшествовала методичная и последовательная работа. Ведомство координирует деятельность по раннему выявлению детей, чьи родители создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения граждан родительских прав.

В министерстве усилили методическое сопровождение специалистов органов опеки и попечительства, а также организовать выделение дополнительных ставок для специалистов на данной должности.