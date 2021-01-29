Двух полицейских осудили за то, что они оставили задержанного в камере с кипятком

В Калининграде двух полицейских приговорили к реальным срокам за то, что они оставили задержанного в камере с кипятком. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в 2019 году. Ивана Вшикова задержали за хулиганство и поместили в камеру. Он начал буянить и в конце концов оторвал батарею. Помещение стал заливать кипяток, но полицейские только посмеялись над этим и не выпустили задержанного. Вшиков умер от полученных ожогов.

Уже бывшим сотрудникам полиции - Александру Иванову и Николаю Плебуху - зачитали приговор. Их признали виновными в халатости. Иванов получил два года колонии, а Плебух — 2,5 года.

Ранее amic.ru писал о том, что 36-летнего экс-сотрудника полиции из Усть-Коксы обвиняют в избиении мужчины. Сотрудник органов приехал на вызов в местную больницу, где ударил пьяного правонарушителя "тупым предметом".