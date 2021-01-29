В Евросоюзе провалилось начало массовой вакцинации

Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе началась еще в декабре, но несмотря на это, страны не смогли привить значительное число человек. Об этом сообщает РБК.

Одна из основных причин провала – отсутствие вакцины.

"Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах – в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности. <...> Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы", – рассказал глава корпорации AstraZenka.

В лидерах по количеству вакцинированных среди стран ЕС находится Дания – 3,7%, Словения – 2,9% и и Ирландия – 2,9%.

Ранее amic.ru писал о том, что запасы вакцины от коронавируса "Спутник V" заканчиваются в Алтайском крае. Из-за этого медицинским учреждениям пришлось остановить вакцинацию.