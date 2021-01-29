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Такой день. Гибель замминистра в ДТП и "дистант" в школе из-за вспышки COVID-19

, ИА "Амител"
Главные события региона за 29 января

Amic.ru – о главных событиях региона за 29 января.

  

Автомобиль Министерства культуры Алтайского края попал в ДТП на Чуйском тракте неподалеку от села Троицкого 29 января. Кроме водителя и главы ведомства Елены Безруковой, в машине находились ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капстроительства и ресурсного обеспечения Минкульта Федор Зыков.

Безрукова в результате аварии получила перелом руки, а ее заместитель Галина Кубрина скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ.

14 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили еще 185 случаев заражения ковидом, выздоровели еще 184 человека.

Учеников Советской среднеобразовательной школы перевели на дистант из-за вспышки COVID-19. Коронавирус обнаружили у трех учеников и двух учителей.

Министр спорта России Олег Матыцин, который приехал в Барнаул ради чемпионата Сибири по настольному теннису, намерен встретиться с чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами, чемпионом мира и Европы Сергеем Шубенковым.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве девушки и ранении ее подруги в Бийске в октябре 2020 года.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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