Солнечный день с гололедом. О погоде в Алтайском крае 30 января

Теплый солнечный день ждет жителей Алтайского края 30 января. По прогнозам синоптиков, местами температура поднимется до -7 градусов, а по югу и вовсе до 0 градусов.

Как пишет краевой Гидрометцентр, днем температура составит -7...-12 градусов, по югу – от 0 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле дневная температура составит -9...-11 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.