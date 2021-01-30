Российским банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Российским банкам запретили отказывать клиентам в обслуживании или блокировать их счета без объяснения причин. Соответствующий закон начал действовать 30 января, пишет РИА Новости.

По новым правилам, кредитные организации не смогут блокировать счета и переводы граждан и бизнеса, даже если у тех нет документов, которые подтвердили бы законность денег.

Отказать в обслуживании банк сможет лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. При этом решение об отказе в проведении операций сможет принять лишь руководитель банка или уполномоченные им лица.

Ранее сообщалось, что российские банки выступили против инициативы депутатов Госдумы, согласно которой финансовые учреждения обяжут объяснять клиентам причины отказа в выдаче кредита. По мнению банкиров, это угрожает их интересам и вместе с тем не помогает клиентам.