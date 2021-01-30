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Владимир Жириновский предложил открыть публичные дома для российской молодежи

, ИА "Амител"
Лидер ЛДПР считает, что молодые люди в России — это неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в крупных российских городах публичные дома для молодежи. По словам парламентария, такая мера позволит в два-три раза снизить агрессивность молодых людей, который выходят на незаконные акции.

"Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30% поддержат. Давайте во всех крупных городах откроем публичные дома", — сказал Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

Политик выразил мнение, что российская молодежь — это неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию. При этом Жириновский признает, что публичные дома — не лучший выход с точки зрения этики и морали, но нужно находить варианты.

"Если мы не хотим дать возможность высказываться, давайте больше залов откроем. Но не все любят заниматься борьбой, боксом, футболом. Они просто хотят в хороших костюмах где-то в скверике, где-то по бульварам походить, поговорить. Давайте эту возможность дадим", — заявил парламентарий, отметив, что в стране также нужно проводить целенаправленную работу по выбору профессии и воспитания молодежи.

Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверять задержанных на митингах подростков на наркотики. По мнению депутата, незаконная уличная политика является идеальной средой для распространения запрещенных веществ.

Напомним, незаконные митинги в поддержку Алексея Навального прошли в ряде российских регионов 23 января. В акциях участвовали тысячи человек, в ряде городов были столкновения с силовиками. В целом по стране задержали 4033 человека, сообщает "ОВД-Инфо".

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.01.2021 15:24
- гость -

Давно пора и наркоту легализовать. Только одно мешает. Налоги.

30.01.2021 15:28
Мадам

Да не нужны им нормальные человеческие естественные связи: не умеют уже. Они в смартфонах живут!

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