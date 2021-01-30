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В России за сутки зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавируса

, ИА "Амител"
Скончались еще 512 пациентов с COVID-19
Фото: unspash.com

Фото: unspash.com

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 19 032 — до 3 832 080 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Санкт-Петербурге (+2512 человек за сутки), Москве (+2430) и Московской области (+1069). Алтайский край (+183) на 30 января занимает 31-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 837 550 человек, в том числе 24 502 — за последние сутки.

Скончались еще 512 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 72 697 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 101,5 млн лабораторных исследований на коронавирус. 423 тысячи тестов сделали за последние сутки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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