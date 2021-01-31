Доктор Комаровский описал два сценария при повторном заражении COVID-19

При повторном заражении коронавирусом реакция организма на инфекцию будет зависеть от наличия антител, рассказал телеврач Евгений Комаровский в своем Instagram.

Он объяснил, что после перенесения ковида в человеческом организме есть антитела и клетки памяти, отвечающие за синтез антител. "Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела (3-6 месяцев после болезни), то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще", – отметил специалист.

В том случае, если активной циркуляции антител нет и остались только клетки памяти, то у организма уйдет время на определение патогена. Но даже в этом случае антитела появятся быстро, а болезнь все равно будет протекать легко, заверил Комаровский.

Ранее ученый рассказал о смысле прививаться сразу двумя вакцинами от COVID-19. Если человек пропустил возможность поставить вторую дозу "Спутника V", то можно воспользоваться "ЭпиВакКороной". При этом экспериментировать с препаратами все же не стоит, лучше соблюдать рекомендованный режим вакцинации.