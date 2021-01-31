Россиянам назвали лучшие способы вложения 100 тысяч рублей

Финансовый советник Анна Харченко назвала лучшие способы вложения 100 тысяч рублей. По ее словам, выбор бумаг для инвестиционного портфеля зависит от срока вложения, желаемой доходности, отношения к риску, состоятельности и источников дохода.

В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что при низкой склонности к риску и для короткого срока инвестирования следует обратить внимание на ОФЗ – государственные облигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, сохранив при этом проценты.

Большую доходность несут корпоративные облигации, которые при этом являются более рискованными. Это же касается и акций российских компаний, в том числе в нефтегазовом и металлургическом секторе. При этом Харченко отметила, что отечественный рынок является одним из "самых щедрых" на дивиденды.