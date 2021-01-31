14-летний подросток пропал в Алтайском крае. 28 января мальчик не вернулся домой из школы и с тех пор его местоположение неизвестно.

Как пишет региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт", приметы ребенка следующие: рост 160 см, среднего телосложения, коричневые короткие волосы, зеленые глаза. Был одет в зеленую куртку, темно-синие брюки, черные ботинки и черную шапку. С собой у мальчика черный рюкзак.

Поисковики просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения 112. На поиски также призывают добровольцев – желающие могут принять участие связавшись с инфоргом группы по номеру 8-962-793-86-40.