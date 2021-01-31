Более 450 детей с ОВЗ прошли реабилитацию в алтайском центре "Журавлики"

В сентябре 2020 года Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики" начал прием молодых инвалидов и их семей. На данный момент помощь получили 452 человека с ограниченными возможностями, в том числе дети-инвалиды и молодые инвалиды в возрасте от 18 до 44 лет, пишет официальный сайт Алтайского края.

"Здание центра "Журавлики" оборудовано по всем правилам и нормам доступной среды. Любой человек с ограниченными возможностями здоровья может посещать центр и получать расширенный спектр социально-реабилитационных услуг. Недавно в нашем центре появились новые тренажеры, это сделало занятия по лечебной физкультуре еще более эффективными. В "Журавликах" теперь можно пройти гидротерапию (водолечение с различными видами ванны и душа), посетить бассейн, постоянно добавляются новые процедуры, массажи ручной и аппаратный, ингаляторий, физиокабинет, который оснащен по последнему слову технического и медицинского прогресса", — рассказала замдиректора центра Юлия Попова.