В Индии мужчина застрелил свою сестру за день до свадьбы

В Индии мужчина застрелил родную сестру за день до ее свадьбы из-за публикации фотографий девушки с ее любовником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным регионального телеканала, любовник девушки опубликовал совместные фотографии в социальных сетях. Снимки он также разослал всем родственникам невесты.

Брат девушки, который был против их отношений, пришел в ярость от увиденного, взял пистолет и застрелил свою сестру.

Полицейские уже задержали мужчину. Он полностью сознался в содеянном.

Ранее amic.ru писал об убийстве жениха и его брата на свадьбе в Москве. Выстрелы произвел один из гостей.