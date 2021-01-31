Проект "Дом-2" вернется на экраны ТВ

Съемки реалити-шоу "Дом-2" планируют возобновить в конце февраля. Об этом один из менеджеров телестройки рассказал журналистам.
15 участников проекта попросили не планировать ничего на февраль и быть готовыми к началу съемок.
"Пока в резерве оставили небольшое число сотрудников проекта. Как и костяк участников", – пишет "Комсомольская правда".
Предполагается, что решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято после съемок пилота. Где и когда покажут новый выпуск, пока неизвестно.
Ранее amic.ru писал о том, что телеканал ТНТ принял решение о закрытии проекта "Дом-2". Позднее создатель шоу заявил о решении выкупить права на телестройку.
Комментарии
Нееееееееееет!!!!
Надо на Спичке (бывший Демидовский завод) сделать съемочный павильон.
Сотня людей (участники и сотрудники) тут будут тратить деньги.
Туркластер оживет.
Это будет прорыв для экономики края.
1
Как ранее сообщал amic.ru, 23 января жители Барнаула собрались на первой несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле. Причиной народных волнений стало задержание политика после его приезда в Россию и выпуск видео, в котором рассказывается о якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину "дворце".(с)
А что амик серьезно полагает, что вора задержали за клевету на президента?
кто вам проплачивает подобную ересь?
2
Предлагаю устроить Дом2 на мысе Ипокодас... Там даж декорации строить не надо. И под охраной это стадо будет - не разбежится! И есть что строить...