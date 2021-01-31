Проект "Дом-2" вернется на экраны ТВ

Съемки реалити-шоу "Дом-2" планируют возобновить в конце февраля. Об этом один из менеджеров телестройки рассказал журналистам.

15 участников проекта попросили не планировать ничего на февраль и быть готовыми к началу съемок.

"Пока в резерве оставили небольшое число сотрудников проекта. Как и костяк участников", – пишет "Комсомольская правда".

Предполагается, что решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято после съемок пилота. Где и когда покажут новый выпуск, пока неизвестно.

Ранее amic.ru писал о том, что телеканал ТНТ принял решение о закрытии проекта "Дом-2". Позднее создатель шоу заявил о решении выкупить права на телестройку.