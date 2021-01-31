Соцсети обязали блокировать доступ к фейкам о несогласованных акциях

Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали от соцсетей блокировать фейки о несогласованных акциях. Об этом пишет РИА Новости.
"В социальных сетях началось распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов. На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций", – говорится в сообщении.
В ведомствах напомнили об ответственности за публикацию недостоверной информации в социальных сетях.
Комментарии
А как будет с феками с занижением - или это как вегда кого нада фейки?