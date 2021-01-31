Instagram удаляет скриншоты с возможным названием новой "Матрицы"

31 января в социальных сетях начали распространять скриншоты с возможным названием четвертого фильма из франшизы "Матрица". Instagram начал удалять все упоминания о картине.

По данным портала Engadget, новый фильм будет называться Matrix Resurrections (Матрица воскрешение или воскрешение матрицы). Источник, который "слил" информацию в интернет, просит критически относиться ко всей информации о будущей картине, но отмечает, что соцсети активно чистят все посты, где упоминается "Матрица".

Ранее amic.ru писал о том, что Компания Warner Bros. разрабатывает два новых фильма по вселенной "Матрицы". Представители студии отметили, что эти фильмы не будут перезапуском.