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Instagram удаляет скриншоты с возможным названием новой "Матрицы"

, ИА "Амител"
В свободном поиске найти их почти невозможно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

31 января в социальных сетях начали распространять скриншоты с возможным названием четвертого фильма из франшизы "Матрица". Instagram начал удалять все упоминания о картине. 

По данным портала Engadget, новый фильм будет называться Matrix Resurrections (Матрица воскрешение или воскрешение матрицы). Источник, который "слил" информацию в интернет, просит критически относиться ко всей информации о будущей картине, но отмечает, что соцсети активно чистят все посты, где упоминается "Матрица".

Ранее amic.ru писал о том, что Компания Warner Bros. разрабатывает два новых фильма по вселенной "Матрицы". Представители студии отметили, что эти фильмы не будут перезапуском. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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