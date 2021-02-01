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Врачи рассказали о симптомах COVID-19, которые возникают в ротовой полости

, ИА "Амител"
Эти признаки болезни заметил у себя каждый четвертый пациент
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Британский журнал дерматологии опубликовал данные исследования, авторы которого наблюдали за пациентами с коронавирусом. Ученые представили данные о "дерматологических" симптомах COVID.

"Примерно каждый четвертый пациент госпиталя заметил изменение своего языка, причем наиболее частой проблемой был преходящий язычный папиллит", – отмечается в статье.

Ученые рассказали, что на заражение коронавирусом могут указывать глоссит, бугорки красного цвета на языке, эруптивный языковой папиллит или стоматит. Кроме того, при коронавирусе человек может испытывать недостаток в витамине B-12, что приводит к шелушению губ. 

Ранее amic.ru писал о том, что опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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