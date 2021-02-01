Врачи рассказали о симптомах COVID-19, которые возникают в ротовой полости

Британский журнал дерматологии опубликовал данные исследования, авторы которого наблюдали за пациентами с коронавирусом. Ученые представили данные о "дерматологических" симптомах COVID.

"Примерно каждый четвертый пациент госпиталя заметил изменение своего языка, причем наиболее частой проблемой был преходящий язычный папиллит", – отмечается в статье.

Ученые рассказали, что на заражение коронавирусом могут указывать глоссит, бугорки красного цвета на языке, эруптивный языковой папиллит или стоматит. Кроме того, при коронавирусе человек может испытывать недостаток в витамине B-12, что приводит к шелушению губ.

Ранее amic.ru писал о том, что опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний.