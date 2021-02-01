Жители барнаульской многоэтажки рассказали о коричневой воде из кранов

Жительница дома по адресу Смирнова, 92, рассказала о проблемах с водоснабжением. Люди платят 1600 рублей в месяц за коричневую жижу, которая течет из кранов.

"Несмотря на акт УК, обращение в администрацию Октябрьского района, администрацию Барнаула, комитет ЖКХ, Министерство ЖКХ края, акт представителей СГК и выездную проверку Роспотребнадзора, ты все равно заплатишь за эту грязь из крана, потому что ты потребитель", – пишет автор поста в сообществе Barnaul 22.

К тексту жительница Барнаула приложила несколько фотографий, на которых видно, как ванная наполняется темно-коричневой водой и снимки квитанций об оплате ЖКХ, которые приходят жителям дома.