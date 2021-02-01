Барнаульская компания "АрхИ Групп" выиграла аукцион на проектирование нового корпуса Алтайского госуниверситета. Стартовая цена лота составляла 25 млн рублей, победитель согласился выполнить работы за 19 млн. Информация о конкурсе размещена на сайте Госзакупок.

Всего заявки на участие в тендере подали девять компаний. Кроме победителя, это архитектурная студия "Стиль" (предлагала 17,5 млн рублей), фирма "Конвит" (25 млн), "Центр проектирования" (16 млн), ООО "В2 Проект" (18,75 млн), Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (22,5 млн), ООО "АКБ Архетип" (19,75 млн), ООО "СК Эверест" (18,5 млн) и ООО "Престиж ЛТФ" (22,222 млн).

При оценке заявок во внимание бралась не только цена работ, но и другие критерии – квалификация, деловая репутация и качество ранее выполненных заказов. Каждый критерий оценивался в баллах, затем считалась общая сумма. Так, "АрхИ Групп" набрал 77,2 балла, а его ближайший соперник ("Стиль") – только 52,53 балла.

Вскоре победитель приступит к работе. На согласование планировочных решений ему отводится 30 дней, на разработку проектной и рабочей документации – 190 дней. Еще 135 дней дается на "сопровождение прохождения экспертизы проектом". Таким образом, готовую документацию руководство вуза получит только в конце 2021 года или самом начале 2022 года. Само строительство корпуса обойдется примерно в 1,5 млрд рублей, деньги будут выделены из федерального бюджета.

Согласно планам, в здании появятся лаборатории, учебные аудитории (самые большие рассчитаны на 100, 150 и 250 человек), коворкинг-центры, музейный комплекс, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также столовая. Площадь здания составит 22 850 кв. м.

Как ранее рассказал amic.ru проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Ильиных, предварительный концепт подразумевает, что корпус будет разноуровневым: 10-12-этажная учебно-лабораторная часть и пятиэтажная лекционная. На крыше здания появятся зимний сад и открытая терраса с озеленением.

Напомним, сейчас против места, выбранного под строительство, выступает группа барнаульских общественников. Активисты приступили к сбору подписей под обращением в адрес губернатора Алтайского края и Минобрнауки РФ. По мнению президента АлтГУ Сергея Землюкова, этих горожан не стоит считать представителями общественности, так как они не относятся к зарегистрированным организациям.