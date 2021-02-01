Психолог назвал способы борьбы с зависимостью от социальных сетей

Психолог и писатель Михаил Хорс назвал способы борьбы с зависимостью от социальных сетей. По словам специалиста, после карантина люди стали проводить больше времени в мессенджерах и интернете в целом.

"Если человек откладывает телефон в сторону и пытается заниматься какими-то делами, но все время хочется туда снова залезть – это означает, что он зависим", – цитирует Хорса RT.

Эксперт посоветовал признать наличие проблемы и занять верную позицию по отношению к социальным сетям, предлагая себе замену в виде полезных занятий – спорта, развития и других. Кроме того, Хорс посоветовал следить за временем, проведенным в смартфоне – для этого можно использовать специальные приложения, которые показывают, как долго человек пользуется той или иной программой в гаджете.