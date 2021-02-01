Мэрия Барнаула выкупила аварийное жилье по требованию прокуратуры

Суд обязал администрацию Барнаула в лице городского комитета ЖКХ выкупить у жителя города квартиру в аварийном доме. Прокуратура доказала, что сроки отселения из аварийного дома уже истекли.

Как пишет пресс-служба краевой прокуратуры, пожилую женщину из аварийного жилья должны были переселить еще до 2 февраля 2016 года, в связи с чем ведомство обратилась в суд для защиты ее прав.

Мэрия выполнила требования и перечислила пенсионерке более 1,2 млн рублей. Она направила деньги на улучшение жилищных условий.

Ранее amic.ru писал, что прокуратура Бийска проводит проверку по информации СМИ о двух брошенных в аварийном доме по улице Ударной, 10, бийчанках с ребенком.