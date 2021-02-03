Реабилитация после ковида: как восстановить организм и избежать осложнений

Часто коронавирус не проходит бесследно: он поражает не только органы дыхания, но и нервную систему, головной мозг, внутренние органы. Это приводит к разным последствиям: от кратковременной потери обоняния до мышечной слабости, которая может до конца не уйти. Даже выписка из больницы не означает, что человек полностью здоров. Поэтому людям, перенесшим COVID-19, рекомендуют пройти реабилитацию.

Воспользоваться специальной реабилитационной программой для восстановления организма после коронавируса можно в санатории "Аврора". Специалисты центра составили комплекс "Легкое дыхание", в который входят процедуры для предотвращения осложнений, восстановления функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшения самочувствия и повышения иммунитета. Записаться можно по бесплатному номеру 8-800-700-98-55 или заполнив заявку на сайте.

"Реабилитация нужна всем пациентам, которые перенесли коронавирусную инфекцию и не имеют противопоказаний к санаторно-курортному лечению", – говорит главный врач санатория "Аврора" Елена Любушкина.

В "Авроре" не решают одну проблему, а восстанавливают весь организм человека в целом. Поэтому программа реабилитации после COVID-19 базируется на трех основных направлениях: физическая нагрузка под контролем специалиста, аппаратная физиотерапия и процедуры для повышения иммунитета.

Команда санатория разрабатывает индивидуальный план реабилитационной программы, в которую входит комплекс процедур: лечебная физкультура, массаж, фитобочка, лечебные ванны, гипоксотерапия, спелеотерапия (соляная пещера), физиотерапия, включая ингаляции, электро- и магнитотерапию, лазеротерапию и другие. Гостям также предложат фиточай из алтайских целебных трав, кислородные коктейли и минеральную воду. Комплекс формируется исходя из состояния человека, медицинских показаний и сопутствующих заболеваний.

В санатории безопасно: здесь соблюдают правила приема, размещения и пребывания отдыхающих в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Кроме того, каждый гость обязан предоставить выписку о перенесенной инфекции.

Подробнее о программе "Легкое дыхание" можно узнать по бесплатному номеру 8-800-700-98-55 или заполнив заявку на сайте.

Санаторий "Аврора"

Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 53

Телефон: 8-800-700-98-55 (звонок по России бесплатный)

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