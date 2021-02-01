Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "политическим проходимцем"

Бывший президент и премьер-министр РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался о своем отношении к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Слова политика приводит РИА Новости.
"Считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе", – заявил Медведев.
Он также выразил мнение, что сейчас деятельность оппозиционера стала "гораздо более циничной и разнузданной", чем была несколько лет назад.
Напомним, Алексея Навального задержали 18 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Германии, где он с августа 2020 года лечился от последствий предполагаемого отравления. По решению суда, деятеля заключили под стражу на 30 суток за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного.
23 и 31 января в поддержку арестованного оппозиционера в ряде российских городов прошли незаконные митинги. В некоторых случаях доходило до столкновений с силовиками. По данным "ОВД-Инфо", только в связи с последней акцией в целом по стране задержали 5135 протестующих.
Комментарии
Это он про себя наверно, тогда что то прям ласково.
1.02.2021 15:48
- гость -
Не обольщайтесь, про Олёшеньку)))))))))
у этого недоумка есть мнение?
1.02.2021 15:48
- гость -
И да, действительно, мягко еще о нем, А.Н., отозвался.
Политический труп Медведев решил по вонять напоследок, перед окончательной мумификацией. Усохни уже там ничтожество.
Когда оппонент опускается до оскорблений, это значит, что у него мал словарный запас и низкое умственное развитие! Умный человек, либо вообще промолчит, либо будет очень корректен и вежлив! Путин оскорбляет Навального и Медведев туда же... И после этого власть требует к себе уважения? Путин с Медведевым показали что хамство у них в крови!
Считаю Навального...
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Ну и пусть считает. А слабо сразится с ним за президентское кресло? Там уж народ считать будет.
Что такое Медведев? Клоун, повелитель уточек
А сам Медведев кто? Его то Путин протянул во власть, как удава по стекловате...
детский сад - штаны на лямках
обзывалки только могут кидать
Это какие же авантюрные способы а? Создал партию (которую не зарегистрировали по надуманным причинам), создал сеть отделений по всей стране (которые постоянно обыскивают и конфискуют всю технику), провёл предвыборную компанию (которую постоянно пытались сорвать власти на местах), собрал необходимое количество подписей (которые отклонили по надуманным причинам несмотря на протесты самих подписантов), подал документы на регистрацию (в которой отказали опять же по надуманным причинам).
Ну и кто после этого авантюрист и жулик? Допускайте до выборов и посмотрит кто чего стоит.
Ладно, пускай Навальный политический проходимец. Но он разве он отобрал у людей пять лет пенсии, он вводит новые поборы с людей и увеличивает налоги, он попирает Конституционные права народа, он вцепился во власть как клещ и делает все, что бы быть у власти пожизненно, он про...ал господство России в космосе, он довел наш спорт до такого состояния, он продает нефть, газ и лес за границу, а деньги распределяет среди своих друзей, у него партия в которой больше всего уголовных дел за взятки и воровство...???
Дмитрий Анатольевич человек средних способностей, но имеет поместье с уточкой за 32 миллиарда, плавает на дорогих яхтах, жена летает на своем самолете. Налоги не платит. Содержание его имущества за счет бюджета. Не жирно ли для такого мелкого человека?
Это верно - Навальный добивается своих целей и эти цели созвучны с чаяниями народа России! Он борется с коррупцией и воровством, в том числе "Димона", а они в ответ терроризируют его родителей, брата, жену, детей, фабрикуют обвинения против Алексея. Населению пора определиться - с кем наше будущее, с ворами и жуликами или с Навальным...
Населению пора определиться - с кем наше будущее, с ворами и жуликами или с Навальным...
Хватит уже лозунги своей палаты в массы нести.
Молчи, димон, может за умного сойдешь...
1.02.2021 16:22
- гость -
Да, надоели!
1.02.2021 16:26
- гость -
Молчи, димон, может за умного сойдешь...
А ты почему своим советом не пользуешься?
ну конечно ему приятней с лдпр и кпрф, они по команде голосуют так как им прикажут. Но нам то зачем чтобы Диме и Вове было удобно, у нас свои семьи и интересы. Нам от их инициатив одни убытки
Может я что то пропустил, но вот лично я не вижу, где Навальный рвется к власти! Он в основном распространяет разоблачительные видео и документы на власть имущих, где показывает как разворовываются бюджетные деньги и тому подобное. Он не кричит со всех плакатов, что хочет быть у власти! А вот Путин вцепился во власть, ему в гроб скоро, а он все цепляется за кресло, даже Конституцию изменил что бы сроки правления обнулить!
1.02.2021 16:22
- гость -
Тебе полезно - внимай и думай!
У жуликов как разборки делаются? Какая банда больше народу соберёт и поднимет на стрелку, та побеждает и становиться у власти. Сейчас пока побеждают те, кто собрал больше полиции.
Проснулся!!
о вот лично я не вижу, где Навальный рвется к власти!
не вы один, возможно там вообще речь про другое - но ОМОН нагоним))))))))))))))))
Кто разбудил это чЮдо???
Дайте ему уточку и пусть баиньки дальше...пусть держится...
Политический труп опять начал смердить?
Как чётко нам подсунули, выбирайте нынешнюю власть или Навального. Такое ощущение, что Навального создал Путин, адекватный человек за Навальным не пойдёт.
1.02.2021 16:52
- гость -
Так люди и идут не за Навальным, а против нынешней власти!
люди и идут не за Навальным, а против нынешней власти!
И орут "Навального в президенты" ?
Да вы уже совсем в параллельную реальность съехали...
16:52
"подсунули" - это про то, как БН подкинул нам вовчика 21 год назад, а Навального это жульё даже до выборов не допускает. У тебя альтернативы нет? Можешь голосовать за клоуна жирика, или за выхухоль миронова всё равно победят жулики.
ну зачем же сразу "политическим проходимцем".
Просто пропойца и воббще,... противополжной ориентации
этот проходимец - надо понимать чей проходимец!
пусть сидит под усиленной охраной и радуется, что хозяева не успели пустить на колбасу
Засветился, это не к добру
"который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть "
не уважаемый мной, а в чем авантюра то? то что Навальный показывает как живут коррупционеры на наши деньги строят замки и домики для уточек, так это по другому называется, антикоррупционная деятельность. А вот то, что смелости Навального пусть завидует Генпрокурор или глава СК, так как он выполняет их работу и при этом не боится обнародовать расследование это факт.
Навальный очень неприятный персонаж, много лжи от него. Все в чем он обвиняет чиновников , присуще и ему самому.
Навального не отбелит даже очернение нынешней власти. Он вышел из этой же среды. Идти за ним это только школота может.
1.02.2021 17:35
- гость -
Это тебе соловей с телевизора напел? Ога, давай и дальше его смотри, впитывай скрепность
Люди мыслящие никогда не пойдут за провокатором продавшимся западу.
А ты уж не слуга ли неудавшегося гуайдо?
"Он вам не димон!"
Никогда не обращала на Навального, а вот после дворца взяла и посмотрела на его канале другие фильмы разоблачения, после пересмотрела своё мнение о Навальном, там не все так плохо, как о нем нам говорят, у меня появился интерес и уважение к Алексею
17.51
Так они его сами и пиарят, может в этом и смысл?