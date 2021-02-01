Виктор Томенко поручил главе Барнаула решить проблемы в стройотрасли

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил мэру Барнаула Вячеславу Франку проработать решение проблем в строительной отрасли, которые озвучены застройщиками, в частности вопрос предоставления земельных участков под строительство. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Прошу вас поработать вместе с заместителем председателя правительства края Александром Климиным и министром строительства и ЖКХ Иваном Гилевым, – поручил Томенко. – Эти вопросы необходимо внимательно изучить, уточнить, провести совещания, встречи и при необходимости принять решения, если проблемы действительно острые".

Также глава региона попросил уделить особое внимание компании "Барнаулкапстрой", которая находится в сложной финансовой ситуации.

Проблемы преследуют "Барнаулкапстрой" уже несколько лет. Компания несколько раз переносила сдачу дома на Павловском тракте, 291 (ЖК "Олимпийский") из-за изменений в проектной документации и недостаточного финансирования объекта. Дом должны были завершить в 2018 году, но первый и второй подъезд сдали лишь в феврале 2020 года. Жильцы третьего и четвертого подъездов до сих пор ждут заселения. Глава города Вячеслав Франк в феврале 2020 года пояснил: "Сибресурсу" не хватает на завершение работ 20 млн рублей.

Деньги так и не нашли, поэтому мэрия расторгла контакт с подрядчиком и пригласила другого инвестора для строительства дома. Им стал Андрей Комяков, руководитель "Строительной перспективы". Он вложил в достройку объекта почти 70 млн рублей. После этого "Барнаулкапстрой", в котором сменился руководитель (прежнего гендиректора Александра Канакова задержали по подозрению в получении взятки), подал в суд на экс-партнера и потребовал вернуть почти 70 млн рублей.

Осенью 2020 года "Барнаулкапстрой" передал "Строительной перспективе" в счет долга два земельных участка, на которых сам планировал возводить дома.