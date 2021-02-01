Путин поручил изменить условия уголовного преследования подростков

Российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности, если они примирятся с потерпевшими. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
Президент предложил подготовить изменения в законодательстве и привлечь к этой работе уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.
Ранее amic.ru писал, что Путин рассказал об актуальных проблемах мировой экономики. В их числе он назвал растущее социальное неравенство и увеличение бедности за последние годы.
Он уточнил, что за 30 лет в ряде развитых стран доходы большей половины населения не выросли, а образование и здравоохранение подорожали в три раза.
Комментарии
О чём он говорит? Кому это нужно? Он в каком-то своём фантастическом мире существует.
"освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности, если они примирятся с потерпевшими", это он про полицейского пнувшего женщину в живот и потом прибежавшим выскуливать прощения у нее? Так почему у нас в полиции несовершеннолетние?
1.02.2021 16:48
- гость -
О чём он говорит? Кому это нужно? Он в каком-то своём фантастическом мире существует.
У каждого своя картина мира в голове, у вас своя
Нравится мне этот персонаж, рассуждает как настоящий. Учит развитые страны как жить. Но у себя в стране почему то по другому делает. Этакий теоретик.