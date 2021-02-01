Путин поручил изменить условия уголовного преследования подростков

Российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности, если они примирятся с потерпевшими. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Президент предложил подготовить изменения в законодательстве и привлечь к этой работе уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

Ранее amic.ru писал, что Путин рассказал об актуальных проблемах мировой экономики. В их числе он назвал растущее социальное неравенство и увеличение бедности за последние годы.

Он уточнил, что за 30 лет в ряде развитых стран доходы большей половины населения не выросли, а образование и здравоохранение подорожали в три раза.