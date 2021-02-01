Два мобильных пункта вакцинирования развернули в Барнауле

На площадках рядом с торговыми центрами Galaxy и "Пионер" расположились мобильные пункты вакцинирования от коронавируса в Барнауле. Об этом amic.ru сообщили в регионального Минздрава.

Прививки от ковида ставят ежедневно с 10:00 до 16:00. Прививают всех желающих при наличии паспорта, СНИЛС и медицинского полиса. Предварительная запись не требуется. За вакцину платить не нужно.

"Все желающие, поставить прививку, должны быть без симптомов ОРВИ, без обострения хронических заболеваний, иметь при себе маску и перчатки, — напомнили в министерстве. — Каждому выдается памятка о дате и месте повторной вакцинации".

По данным на конец января, для вакцинации подготовлены 84 стационарных и 26 мобильных площадок. В дальнейшем вакцинацию планируют производить в 1280 пунктах, в которых обеспечат нужные условия хранения.

Ранее amic.ru писал, что около 15 тысяч доз вакцины против коронавируса дополнительно поступят в Алтайский край на этой неделе. С начала года уже поступило свыше 21 тысячи доз вакцины.