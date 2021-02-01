Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей

Щербинский суд Москвы оштрафовал супругу Алексея Навального на 20 тыс. рублей за нарушение правил организации и проведения митинга (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

В свою очередь, адвокат Навальной Светлана Давыдова считает, что решение судебного органа является незаконным и собирается обжаловать его в Мосгорсуде.

Навальную задержали в минувшее воскресенье, во время шествия к СИЗО "Матросская Тишина", где содержится ее супруг. Юлию доставили в отдел полиции "Щербинский" и отпустили под обязательство о явке. Ее также задерживали на акции 23 января.

Напомним, 31 января в городах России прошли митинги. Часть демонстрантов выступила в поддержку арестованного Алексея Навального. Власти ранее неоднократно предостерегали граждан от участия в митингах, в том числе из-за опасности заражения COVID-19.

Ранее amic.ru писал, что общее число задержанных на воскресных акциях протеста по России превысило 5 тысяч человек. Только в Алтайском крае в отделения полиции доставили 85 человек. Это больше, чем неделей ранее, хотя количество участников акций протеста 31 января было значительно меньше.