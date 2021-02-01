Путин поручил усовершенствовать систему дезинфекции общественных объектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему сертификации дезинфицирующих средств и дезинфекции медицинских и общественных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 1 февраля.
Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустин. Ему предстоит выполнить поручение до 1 марта 2021 года.
Ранее Владимир Путин заявил, что пандемии коронавируса постепенно отступает. По его словам, число заболевших в стране сокращается, а по летальности "в целом ситуация удовлетворительная".
За последние сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 3,8 млн человек, 73,6 тысячи пациентов скончались.
Комментарии
их бы для начала просто дизинфецировать реально. а не для камеры. в 20ках года 2 не мыли пол. не то чтоб дизинфекции )))
Дустом надо. Кстати как там про индексацию работающим пенсам, до первого февраля вроде было поручение? Уже почти второе.