Путин поручил усовершенствовать систему дезинфекции общественных объектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему сертификации дезинфицирующих средств и дезинфекции медицинских и общественных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 1 февраля.

Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустин. Ему предстоит выполнить поручение до 1 марта 2021 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что пандемии коронавируса постепенно отступает. По его словам, число заболевших в стране сокращается, а по летальности "в целом ситуация удовлетворительная".

За последние сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 3,8 млн человек, 73,6 тысячи пациентов скончались.